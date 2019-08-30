Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Ege’de korkutan deprem! /30 Ağustos 2019 19:11

[FLAŞ] Ege’de korkutan deprem!

Ege Denizi'nden saat 18.38'de AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Kuşadası'na 21.04 km mesafede meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve çevresinde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nin Aydın’ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38’de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Aydın’ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.
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