Trump’tan Avrupa’ya: ‘Ya para ödeyin ya da kendinizi koruyun’









Trump, önce dünya liderleriyle görüşmelerinde başarı sağlandığını belirtti ancak “Amerika’ya hem askeri hem de ticari alanda adilce davranılması gerektiği ama böyle davranılmadığı gerçeğini dile getirmenin hiçbir zaman kolay olmadığını” belirtti.





“Amerika’nın diğer ülkelerin askeri savunması için yüz milyarlarca dolar ödediğini ve aynı ülkelerle ticarette yüz milyarlarca dolar kaybettiğini” belirten Trump, mesajında şöyle yazdı:





“Onlara bu durumun böyle devam edemeyeceğini söyledim. Bu her zaman Amerika’ya saçma şekilde adaletsiz oldu. Diğer ülkeleri korumak için çok büyük miktarda para harcanıyor ve biz hiçbir şey almıyoruz, sadece ticari açıklar ve kayıplar. Bu zengin ülkelerin, Amerika’ya, ya sağladığı büyük askeri korumanın karşılığını ödemesinin ya da artık kendi kendilerini korumalarının zamanı geldi. Ticaret adil ve özgür olmalı.”





Trump iki yıldır devam eden başkanlığı boyunca bazı Avrupa müttefiklerinin NATO’ya gerekli katkıyı yapmadığı eleştirilerini dile getirdi. Trump, ülkelerin NATO’ya ulusal ekonomilerinden yüzde 2’lik kısmı ayırmalarını istiyor.





Amerika, İngiltere, Yunanistan, Estonya, Romanya, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın bu yıl sonunda bu hedefi tutturması öngörülüyor.





Çin, Amerika’yla en fazla ticaret yapan ülke. Ancak Amerika’nın 28 üyeli Avrupa Birliği’yle toplu ticareti daha büyük.





Son aylarda Trump, Avrupa demir-çelik ithalatına daha yüksek vergi getirdi. Avrupa Birliği de Amerika’dan ithal edilen kot pantolon, motosiklet, portakal suyu gibi bazı ürünlere ek vergiler uygulamıştı.