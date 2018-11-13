CHP'de yeni adaylar yarın belli oluyor









'Her kesimden oy alacak, herkese hitap eden ve bölgesini daha ileriye taşıyacak adaylar' belirlemeyi hedefleyen CHP, bin 398 belediyede kendi adayını gösterecek.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki PM ve Merkez Yürütme Konseyi (MYK) öncesinde, 24 Haziran seçimlerinde ittifak kurdukları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelecek. İkili arasındaki görüşme bugün (13 Kasım) saat 20:00’de, İyi Parti Genel Merkezi’nde görüşülecek.





Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde, dün “Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir” diyen ve bir önceki yerel seçimlerde CHP’nin adayı olup İbrahim Melih Gökçek karşısında tartışmalı ve kılpayı şekilde seçimi kaybeden Mansur Yavaş’ın ortak adaylığının ele alınması bekleniyor.





CHP’de İstanbul için de 24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in adaylıkları konuşulmaya devam ediyor.