Bilim insanlarından böcekler gibi dronelar

DelFly Nimble adlı mini insansız araçlar sadece 29 gram ağırlığında ve 33 santimetre kanat boyuna sahip. 360 derece manevra kabiliyetine sahip drone'ları tasarlayan kişi Delft Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Matej Karasek. Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi biyologları da projeye destek veriyor.





Profesör Florian Muijres bu drone'lar sayesinde uçan böceklerin karmaşık hareket kabiliyetlerini ve vücutlarının denge sistemlerini ağır çekimde inceleme şansı bulabildiklerini belirtiyor. DelFly Nimble drone'larına ait 4 adet pervane saniyede 17 kere dönebiliyor. Drone'lar iki ayrı motora sahip ve 5 dakika havada kalabiliyor.