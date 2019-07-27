Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Rus füzesi aldıkları için Türkiye'yi suçlamıyorum /27 Temmuz 2019 10:29

Trump: Rus füzesi aldıkları için Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak Türkiye'yi suçlamadığını belirtti.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, CAATSA olarak bilinen yasa gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

"Tüm Türkiye durumunu gözden geçiriyoruz" diyen Trump, "Zor bir durum… Türkiye'yi suçlamıyorum çünkü birçok koşul var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini, bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, "Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı" diye konuştu.

Ayrıca Trump, Kuzey Kore'nin bu haftanın başında yaptığı kısa menzilli balistik füze denemesinden ötürü 'sinirlenmediğini' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında Türkiye’ye yönelik CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımın tarihinin belli olmadığını söylemişti.

Ortagus, bu haftaki basın toplantısında, "CAATSA yasasına gelince, belli bir tarih yok. Elbette bunu Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz" demişti.

Ortagus, bu konunun neden bu kadar uzadığı sorusuna, “Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu hatırlamak gerekir. Şu ana kadar yaptıklarımız çok önemliydi" yanıtını vermişti.
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