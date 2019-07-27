Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor /27 Temmuz 2019 10:32

Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

Türkiye'nin Merkez Bankası ve Hazine'ye bağlı bazı kurumları İstanbul'a taşımaya yıl sonuna kadar başlayacağı bildirildi.

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Reuters'ın planlar hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre merkez bankasının operasyonlarının büyük bir kısmının taşınmasının iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında uzun süredir planlanıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da İstanbul'a taşınma fikri ise nisan ayında basına yansımıştı. Bakanlığın taşınmasının ne kadar süreceği ve hangi binalara yerleşeceği ise henüz bilinmiyor.

Merkez Bankaları genel olarak ülkelerin başkentlerinde faaliyet gösteriyor fakat örneğin Hindistan Merkez Bankası da başkent Yeni Delhi yerine ülkenin ekonomik merkezi Mumbai'de bulunuyor.

BDDK ve Halkbank gibi kamu bankaları geçtiğimiz yıllarda İstanbul'a taşınmıştı. Reuters kaynakları ekonomi yönetimindeki karar alıcı mekanizmaların tamamının İstanbul'a taşınmak istendiğini belirtti.
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