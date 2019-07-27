Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den bir iptal daha /27 Temmuz 2019 10:24

AYM'den bir iptal daha

Anayasa Mahkemesi, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde, barışçıl, şiddet içermeyen toplantı ve gösterilerin “keyfi gerekçelerle” yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

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Aydın’da öğretmen olarak görev yapan Eğitim-Sen üyesi Erdal Karadaş ve eşi 7 Şubat 2017’de yayımlanan OHAL KHK’si ile kamudan ihraç edildi.

Karadaş hakkında, üyesi olduğu sendika üyeleriyle birlikte kamudan ihraçları protesto amacıyla yapılan, bildiri dağıtmak ve imza standı açmak şeklindeki iki eylem nedeniyle idari para cezası uygulandı. Karadaş, idari para cezasının iptali için Aydın 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti, ancak reddedildi.  Bunun üzerine Karadaş, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, başvuruyu karara bağlayan, AYM İkinci Bölümü, Karadaş’a uygulanan idari para cezasıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda KHK ile işini kaybeden kişilerin seslerini duyurmaya çalışmalarının en doğal hakkı olduğu vurgulandı. Bu karar, başta Yüksel Caddesi olmak üzere birçok yerde yapılan ve bu nedenle idari para cezası kesilen “İşimi geri istiyorum” eylemleri için emsal nitelik taşıyor.
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