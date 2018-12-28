Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Newsweek’e konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri, özel Seal ekiplerine mensup askerlere dair bilgilerin her zaman gizli tutulduğunu söyledi. Ülkenin başkanı ve aynı zamanda Başkomutanı olarak Trump’ın bu gizliliği ortadan kaldırma hakkı var ancak stratejik bölgelerde görevleri halen süren askerlerin bu şekilde deşifre edilmesi pek rastlanan bir durum değil. Bu tip buluşmalar, kamuoyuna açık hale getirilirken genellikle ekibin yüzleri bulanıklaştırılıyor. Trump’ın yayınladığı video ise böyle değil.







Evrensel’de yer alan habere göre, uzun süredir ABD’nin dış ülkelerdeki askerlerini ziyaret etmediği için eleştirilen Trump, Noel’in ertesi günü Irak’a gitti. Trump burada isminin Kyu Lee olduğunu söyleyen takım lideri ile ‘selfie’ çekti





Trump, ziyaretine ilişkin Twitter mesajında “Melania ve ben, Irak’taki Al Asad Hava Üssü’nde bulunan muhteşem askerlerimizi ziyaret etmekten onur duyduk. Tanrı ABD’yi korusun” dedi.





Newsday’e konuşan eski Deniz Piyadeleri İstihbarat Uzmanı Malcolm Nance, Trump’ın videosunun, savaş alanında konuşlanan özel kuvvetlere mensup askerlerin kimliğinin gizli tutulmasına ilişkin protokolü ihlal ettiğini söyledi.