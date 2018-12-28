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'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı
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'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı
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28 Aralık 2018 14:11
'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı
Youtube'da Açık Ekran kanalının yaptığı sokak röportajında vatandaşa 'bu yerel seçimde AK Parti oy kaybeder mi?' sorusu soruldu
'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı
Vatandaşlar soruya açık bir cevap vermezken kimi soruyu duyunca kaçtı, kimi de cevap vermekten korktuğunu açıkça belirtti.
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