Açlık sınırı 1941 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.







?Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1941 lira, yoksulluk sınırının ise 6323 lira olduğunu belirledi.





Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2393 lira olarak hesaplandı.





'ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE'





?Türk-İş açıklamasında asgari ücretin uzun bir aradan sonra açlık sınırının üzerine çıktığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019 yılı için net asgari ücret 2020.90 TL olarak kararlaştırılmış ve uzun bir aradan sonra 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak belirlenen tutarın üstüne çıkılmıştır" denildi.







Açıklamada, "Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları, özellikle marketlerde, ülke genelinde yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında indirimlidir. Hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı 1 TL daha düşük oldu. Aynı şekilde tavuk fiyatı da geriledi" görüşüne yer verildi.