Trump Obama'nın imzalamadığı iki kritik kararı imzaladı

Başkanlık kararnamelerini imzalarken kameralara poz veren Trump, "Şu andan itibaren ABD'de boru hatları döşemeye başlayacağız... Tıpkı eski günlerde döşediğimiz gibi" dedi.

Eski Başkan Obama Keystone XL boru hattının inşasına çevrecilerin baskısı sonrası onay vermemiş, Dakota Access boru hattının inşası da protestolar sonrası durdurulmuştu.

Trump ise seçim başkanlık kampanyası süresince Keystone XL boru hattını ve kömür endüstrisi başta olmak üzere, fosil yakıt kullanımını destekleyeceği sözü vermişti.

Keystone XL boru hattı ile ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol tesislerine Kanada'dan petrol taşıması hedefleniyor.

Hattı savunanlar, petrolü borularla taşımanın yol veya demiryolu üzerinden taşımaya kıyasla daha güvenli olduğunu söylüyor.

Özellikle yerli halkın aleyhinde protesto gösterileri düzenlediği Dakota Access boru hattı ile ilgili olarak ise ABD ordusu da başka bir güzergah aramaya başlandığını duyurmuştu.

Çevrecilerden Trump'a tepki





Ülkedeki çevreci gruplar ise imzaladığı son başkanlık kararnameleri sonrası Trump'a tepki gösterdi.





Greenpeace Direktörü Annie Leonard, "Trump boru hatlarının iş imkanı yaratacağına yönelik asılsız iddiaları destekleyeceğine Amerika'nın geleceğinin yattığı temiz enerji sektörüne odaklanmalı" dedi.





124 yıldır faaliyet gösteren doğa koruma örgütü Sierra Club'ın yöneticisi Michael Brune ise "Donald Trump yalnızca dört gündür görevde ama bu kadar kısa sürede bile iklimimizi riske atacağına yönelik endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi" diye konuştu ve ekledi:





"Basitçe söylemek gerekirse Donald Trump tam da tahmin ettiğimiz gibi biri: ABD'lilerin topraklarını, temiz havayı, yerlilerin haklarını ve temiz suları kurumsal kirleticilere satacak bir insan."