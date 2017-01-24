Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in rakiplerinden biri aday olmayacağını açıkladı /24 Ocak 2017 21:53

Merkel'in rakiplerinden biri aday olmayacağını açıkladı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in partisinin Alman Federal Meclisi'ndeki grup toplantısında, Almanya'da eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinde başbakan adayı olmayacağını açıkladığı öğrenildi.

Merkel'in rakiplerinden biri aday olmayacağını açıkladı

Alman Haber Ajansı dpa'nın grup toplantısına katılanlara dayandırarak verdiği haberde, Gabriel'in Başbakan adayı olarak Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz'u önerdiği belirtildi. Ayrıca Gabriel'in, partisinin genel başkanlığından da ayrılacağı ve bu görev için de Schulz'u düşündüğü ifade edildi.
Daha önce haftalık Zeit gazetesi ile Stern dergisi de Gabriel'in başbakan adayı olmak istemediğini duyurmuştu. Zeit gazetesinin haberinde, halen Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Gabriel'in Frank-Walter Steinmeier'in yerine Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenmek istediği belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Cumhurbaşkanı adayı olan Steinmeier'in 12 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
"Schulz'un şansı daha yüksek"
Gabriel, Stern dergisine verdiği mülakatta "Eğer başbakan adayı olursam, başarısızlığa uğrarım, benimle birlikte Sosyal Demokrat Parti de başarısızlığa uğrar” şeklinde konuştu. Stern'in haberine göre, Gabriel, Martin Schulz'un "seçilme şansının açık bir şekilde daha yüksek” olduğunu ifade etti. 57 yaşındaki Gabriel, 2009 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti'nin lideri.
Sosyal Demokrat Parti Genel İdare Kurulu'nun Salı akşamı Berlin'de biraraya gelerek konuyu görüşeceği öğrenildi.
Almanya'da parlamento seçimleri 24 Eylül'de yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun önerdiği tarih olan 24 Eylül'ün Salı günü Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından onaylandığı duyuruldu. Seçimlerde, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Angela Merkel olacak.
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