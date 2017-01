14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Müzikal bir yapım olan La La Land (Aşıklar Şehri) 14 ayrı kategoride aday olarak Oscar tarihinin en çok adaylık kazanan filmi rekorunu kırdı.





15 Ocak'ta dağıtılan Altın Küre ödüllerinde ise La La Land, 7 ödül kazanarak rekor kırmıştı.





Meryl Streep ise en iyi kadın oyuncu kategorisinde 20 defa aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu oldu.





Akademi Ödülleri'nin 89'uncu adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde açıklandı.

26 Şubat'ta düzenlenecek töreni komedyen Jimmy Kimmel sunacak.

Adaylarda çeşitlilik amaçlandı

Üç yıldır üst üste Oscarlar'a aday gösterilen adayların çoğunluğunun beyaz oyunculardan oluşması protestolara sahne oluyordu.

2015 ve 2016 yılında aday gösterilen hiçbir siyahi oyuncu yoktu.





Akademi bu sorunla başa çıkmak için yüzde 46'sı kadın ve yüzde 41'i siyahi olmak üzere 683 yeni üye aldı.





Bu yılın adaylarının ise önceki yıllara göre çok daha çeşitli olduğu yorumu yapıldı.





Oscar adaylarının listesi





En iyi film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell Or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight





En iyi yönetmen

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)





En iyi sinematografi





Best cinematography

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence





En iyi kadın oyuncu

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)





En iyi yardımcı kadın oyuncu





Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester By The Sea)





En iyi erkek oyuncu





Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)





En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)





Yabancı dilde en iyi film





A Man Called Ove (Sweden)

Land of Mine (Denmark)

The Salesman (Iran)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Germany)





En iyi uyarlama senaryo

Eric Heisserer (Arrival)

August Wilson (Fences)

Allison Schroeder and Theodore Melfi (Hidden Figures)

Luke Davies (Lion)

Barry Jenkins and Alvin McCraney (Moonlight)





En iyi orijinal senaryo





Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Damien Chazelle (La La Land)

Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou (The Lobster)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Mike Mills (20th Century Women)





En iyi animasyon

Finding Dory

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia





En iyi belgesel

Fire At Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

OJ: Made in America

13th





En iyi orijinal şarkı

La La Land - Audition by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul

La La Land - City of Stars by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul

Moana - How Far I'll Go by Lin-Manuel Miranda

Trolls - Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster

Jim: The James Foley Story - The Empty Chair by J Ralph and Sting

En iyi beste

Jackie - Mica Levi

La La Land - Justin Hurwitz

Lion - Dustin O'Halloran ve Hauschka

Moonlight - Nicholas Britell

Passengers - Thomas Newton





En iyi kostüm tasarımı

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En iyi makyaj ve saç tasarımı

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad





En iyi kısa film





Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode





En iyi ses editi





Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully





En iyi ses miksajı





Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi





En iyi kısa belgesel





4.1 Miles

Extremis

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets





En iyi prodüksiyon tasarımı





Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers





En iyi görsel efekt





Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story





En iyi kısa animasyon





Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper





En iyi kurgu





Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight