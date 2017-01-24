Samanyolu Haber /Kültür / 14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı /24 Ocak 2017 21:41

14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscarlar'ın 26 Şubat'ta dağıtılacak ödül töreninde yarışacak adayları belli oldu.

14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı


Müzikal bir yapım olan La La Land (Aşıklar Şehri) 14 ayrı kategoride aday olarak Oscar tarihinin en çok adaylık kazanan filmi rekorunu kırdı.

15 Ocak'ta dağıtılan Altın Küre ödüllerinde ise La La Land, 7 ödül kazanarak rekor kırmıştı.

Meryl Streep ise en iyi kadın oyuncu kategorisinde 20 defa aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu oldu.

Akademi Ödülleri'nin 89'uncu adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde açıklandı.
26 Şubat'ta düzenlenecek töreni komedyen Jimmy Kimmel sunacak.
Adaylarda çeşitlilik amaçlandı
Üç yıldır üst üste Oscarlar'a aday gösterilen adayların çoğunluğunun beyaz oyunculardan oluşması protestolara sahne oluyordu.
2015 ve 2016 yılında aday gösterilen hiçbir siyahi oyuncu yoktu.

Akademi bu sorunla başa çıkmak için yüzde 46'sı kadın ve yüzde 41'i siyahi olmak üzere 683 yeni üye aldı.

Bu yılın adaylarının ise önceki yıllara göre çok daha çeşitli olduğu yorumu yapıldı.

Oscar adaylarının listesi

En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell Or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By The Sea
Moonlight

En iyi yönetmen
Denis Villeneuve (Arrival)
Mel Gibson (Hacksaw Ridge)
Damien Chazelle (La La Land)
Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)
Barry Jenkins (Moonlight)

En iyi sinematografi

Best cinematography
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence

En iyi kadın oyuncu
Isabelle Huppert (Elle)
Ruth Negga (Loving)
Natalie Portman (Jackie)
Emma Stone (La La Land)
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Viola Davis (Fences)
Naomie Harris (Moonlight)
Nicole Kidman (Lion)
Octavia Spencer (Hidden Figures)
Michelle Williams (Manchester By The Sea)

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck (Manchester By The Sea)
Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
Denzel Washington (Fences)

En iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali (Moonlight)
Jeff Bridges (Hell or High Water)
Lucas Hedges (Manchester by the Sea)
Dev Patel (Lion)
Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Yabancı dilde en iyi film

A Man Called Ove (Sweden)
Land of Mine (Denmark)
The Salesman (Iran)
Tanna (Australia)
Toni Erdmann (Germany)

En iyi uyarlama senaryo
Eric Heisserer (Arrival)
August Wilson (Fences)
Allison Schroeder and Theodore Melfi (Hidden Figures)
Luke Davies (Lion)
Barry Jenkins and Alvin McCraney (Moonlight)

En iyi orijinal senaryo

Taylor Sheridan (Hell or High Water)
Damien Chazelle (La La Land)
Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou (The Lobster)
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
Mike Mills (20th Century Women)

En iyi animasyon
Finding Dory
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia

En iyi belgesel
Fire At Sea
I Am Not Your Negro
Life, Animated
OJ: Made in America
13th

En iyi orijinal şarkı
La La Land - Audition by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul
La La Land - City of Stars by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul
Moana - How Far I'll Go by Lin-Manuel Miranda
Trolls - Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster
Jim: The James Foley Story - The Empty Chair by J Ralph and Sting
En iyi beste
Jackie - Mica Levi
La La Land - Justin Hurwitz
Lion - Dustin O'Halloran ve Hauschka
Moonlight - Nicholas Britell
Passengers - Thomas Newton

En iyi kostüm tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En iyi makyaj ve saç tasarımı
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad

En iyi kısa film

Ennemis Interieurs
La Femme et le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode

En iyi ses editi

Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully

En iyi ses miksajı

Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En iyi kısa belgesel

4.1 Miles
Extremis
Joe's Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets

En iyi prodüksiyon tasarımı

Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar!
La La Land
Passengers

En iyi görsel efekt

Deepwater Horizon
Doctor Strange
The Jungle Book
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story

En iyi kısa animasyon

Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
Piper

En iyi kurgu

Arrival
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
<< Önceki Haber 14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:05