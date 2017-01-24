14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Müzikal bir yapım olan La La Land (Aşıklar Şehri) 14 ayrı kategoride aday olarak Oscar tarihinin en çok adaylık kazanan filmi rekorunu kırdı.
15 Ocak'ta dağıtılan Altın Küre ödüllerinde ise La La Land, 7 ödül kazanarak rekor kırmıştı.
Meryl Streep ise en iyi kadın oyuncu kategorisinde 20 defa aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu oldu.
Akademi Ödülleri'nin 89'uncu adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde açıklandı.
26 Şubat'ta düzenlenecek töreni komedyen Jimmy Kimmel sunacak.
Adaylarda çeşitlilik amaçlandı
Üç yıldır üst üste Oscarlar'a aday gösterilen adayların çoğunluğunun beyaz oyunculardan oluşması protestolara sahne oluyordu.
2015 ve 2016 yılında aday gösterilen hiçbir siyahi oyuncu yoktu.
Akademi bu sorunla başa çıkmak için yüzde 46'sı kadın ve yüzde 41'i siyahi olmak üzere 683 yeni üye aldı.
Bu yılın adaylarının ise önceki yıllara göre çok daha çeşitli olduğu yorumu yapıldı.
Oscar adaylarının listesi
En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell Or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By The Sea
Moonlight
En iyi yönetmen
Denis Villeneuve (Arrival)
Mel Gibson (Hacksaw Ridge)
Damien Chazelle (La La Land)
Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)
Barry Jenkins (Moonlight)
En iyi sinematografi
Best cinematography
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En iyi kadın oyuncu
Isabelle Huppert (Elle)
Ruth Negga (Loving)
Natalie Portman (Jackie)
Emma Stone (La La Land)
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Viola Davis (Fences)
Naomie Harris (Moonlight)
Nicole Kidman (Lion)
Octavia Spencer (Hidden Figures)
Michelle Williams (Manchester By The Sea)
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck (Manchester By The Sea)
Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
Denzel Washington (Fences)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali (Moonlight)
Jeff Bridges (Hell or High Water)
Lucas Hedges (Manchester by the Sea)
Dev Patel (Lion)
Michael Shannon (Nocturnal Animals)
Yabancı dilde en iyi film
A Man Called Ove (Sweden)
Land of Mine (Denmark)
The Salesman (Iran)
Tanna (Australia)
Toni Erdmann (Germany)
En iyi uyarlama senaryo
Eric Heisserer (Arrival)
August Wilson (Fences)
Allison Schroeder and Theodore Melfi (Hidden Figures)
Luke Davies (Lion)
Barry Jenkins and Alvin McCraney (Moonlight)
En iyi orijinal senaryo
Taylor Sheridan (Hell or High Water)
Damien Chazelle (La La Land)
Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou (The Lobster)
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
Mike Mills (20th Century Women)
En iyi animasyon
Finding Dory
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia
En iyi belgesel
Fire At Sea
I Am Not Your Negro
Life, Animated
OJ: Made in America
13th
En iyi orijinal şarkı
La La Land - Audition by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul
La La Land - City of Stars by Justin Hurwitz, Benj Pasek and Justin Paul
Moana - How Far I'll Go by Lin-Manuel Miranda
Trolls - Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster
Jim: The James Foley Story - The Empty Chair by J Ralph and Sting
En iyi beste
Jackie - Mica Levi
La La Land - Justin Hurwitz
Lion - Dustin O'Halloran ve Hauschka
Moonlight - Nicholas Britell
Passengers - Thomas Newton
En iyi kostüm tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En iyi makyaj ve saç tasarımı
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad
En iyi kısa film
Ennemis Interieurs
La Femme et le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode
En iyi ses editi
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En iyi ses miksajı
Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En iyi kısa belgesel
4.1 Miles
Extremis
Joe's Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets
En iyi prodüksiyon tasarımı
Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar!
La La Land
Passengers
En iyi görsel efekt
Deepwater Horizon
Doctor Strange
The Jungle Book
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En iyi kısa animasyon
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
Piper
En iyi kurgu
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
La La Land
Moonlight