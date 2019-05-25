Trump, Körfez ülkelerine 8 milyar dolarlık silah satışı için Kongre’yi devre dışı bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışını Kongre onayı olmadan gerçekleştirmeye hazırlanıyor.





Normal koşullarda ABD Kongresi’nin onayını gerektiren bu türden silah anlaşmaları için Trump’ın İran’la yaşanan gerilimde acil durum ilanını kullanması bekleniyor.





POMPEO DOĞRULADI: İRAN'A KARŞI KÖRFEZ ÜLKELERİNE ACİL SİLAH SATIŞI





AFP’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez ülkelerine 8,1 milyar dolarlık silah satışını doğruladı. Pompeo, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8,1 milyar dolarlık silah satışının Kongre’nin onayına sunulmadan gerçekleştirileceğini açıkladı.





AFP, Pompeo’nun “Bu satışlar müttefiklerimizi destekleyecek, Ortadoğu’da istikrarı artıracak ve bu ülkelere İran İslam Cumhuriyeti’ni caydırmaları ve kendilerini ona karşı savunmalarında yardım edecek” dediğini aktardı.





Bloomberg'in haberine göre de Pompeo, İran'ın bölgedeki "kötücül" diye tanımladığı etkinliğinin üç ülkeye silah satışında Kongre'nin devre dışı bırakılması kararını zorunlu kıldığını ileri sürdü. Pompeo silah satışlarının "mümkün olduğunca kısa sürede yapılması gerektiği"ni savundu.





Reuters Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine, Trump yönetiminin bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e 8 milyar dolar değerindeki 22 silah anlaşmasında adım atacağı konusunda Kongre komisyonlarını bilgilendirdiğini duyurmuştu.





Sözkonusu silah satış anlaşmalarının Kongre üyelerince daha önce veto edilen teçhizatı da kapsadığı belirtiliyor.





Kongreye gönderilen belgelerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun listesinde, üç ülkeye yönelik silah satışı kapsamında Raytheon ve Lockheed Martin silah şirketlerinin Javelin tanksavar füzeleri, Raytheon’un isabet güdümlü mühimmatı ile Boeing’in ürettiği F-15 savaş uçaklarının da yer aldığı belirtildi.





Bu tür satışları gözden geçiren Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi olan Senatör Bob Menendez yazılı bir açıklama yaparak “Trump yönetiminin bir kez daha uzun vadeli ulusal güvenlik çıkarlarımızı önceleyememesi ya da insan haklarını savunamamasından, bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere kıyak yapmasından hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım” dedi.





Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch de Trump yönetiminin bazı silah satışlarının önünü açma niyetine ilişkin kendisine resmi bildirimde bulunulduğunu belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Risch ABD yönetiminin bu adımına ilişkin hukuki gerekçeleri incelediğini duyurdu.