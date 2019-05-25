Senanur Özcerit'ten ilk açıklama ‘İnsanların özgürlüğüm için çırpınması çok duygulandırdı’

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan, cezaevinde kansere yakalanan ve tahliye olduktan 5 ay sonra hayatını kaybeden Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’in gözaltında tutulan kızı Senanur Özcerit (19), adli kontrol ile serbest bırakıldı.





Sakarya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Senanur Özcerit, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Senanur Özcerit, annesi Esra Özcerit ile birlikte 3 gün önce Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyon ile sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınmıştı. Anne Özcerit, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken kızı Senanur Özcerit 3 gün boyunca emniyette sorgulanmış ve bugün mahkemeye çıkarılmıştı.





Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilen Senanur Özcerit adli kontrolle serbest kalmasının ardından Kronos'tan Selahattin Sevi'nin sorularını cevapladı .













‘GÜLÜMSÜYORDUM, ÇÜNKÜ MASUM OLDUĞUMU BİLİYORDUM’





Mahkemeye çıkarken çok rahat olduğunu belirten Özcerit, “Gülümsüyordum. Çünkü gerçekten masum olduğumu biliyordum. Fakat benim suçsuz olduğumu kabullenen polislerin yanında kabullenmeyenler de vardı. Ben doğruyum, ben yanlış yapmadım demek istedim. Hiçbir polis karşısında ve mahkemede ağlamadım, yüzümü ekşitmedim. Sorgularken maalesef bazı polisler laf çarptırmaları yapmak istedi. Ben de sözümü esirgemedim açıkçası…” ifadelerini kullandı.





Polis merkezinde ve mahkemede hakaret ve kötü davranış görmediğini söyleyen Senanur Özcerit, “Fakat gözlerinizin içine baka baka terörist yaftası yemek çok ağırdı. Avukatım hep yanımdaydı” dedi.













‘KENDİMİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSETTİM’





Sosyal medyada kendisi için yapılan kampanya ile ilgili ise Özcerit şunları söyledi:





Duyduğumda o gücü bütün bedenimle hissettim. Benim için enerji oldu. İnsanların beni düşünmesi, benim özgürlüğüm için çırpınması beni çok duygulandırdı. Benim özgürlüğümün başkaları için önemli olması canıma can kattı. Tanımı olmayan bir lezzet. Bu yüzden de mahkeme kapısındaki tebessümüm ve bundan sonraki bütün dualarım yanımda olan güzel insanlarla olacak.”













‘ONLARIN İÇERİDE OLMASI YARALIYOR BENİ’





Tekrar annesine ve ailesine kavuşmasıyla ilgili ise, “Annem tahliye olduğunda çok mutlu oldum. Şükür ki kavuştum anneme. Nezarethanede birçok masum arkadaş edindim. Benim dışarıda olmam, onların içeride olması çok yaralıyor beni. Dosyada 18 kişi vardı, sadece 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Maalesef 8 kişi tutuklandı. Suçlamalar tamamen birbirleriyle olan iletişim, telefon vs…”





‘TERÖRİST SUÇLAMASI YIKICI VE KIRICI’





Kendisi için yapılan ‘terörist’ suçlamalarının kırıcı ve yıkıcı olduğunu vurgulayan Senanur Özcerit, sözlerine şöyle devam etti:





“Nezarethanede küçük bir yer verdiler. 13-14 kişi bir arada kaldık. Sahurda yiyecek verdiler, iftarda pide verdiler. Yattığımız yer tahtaydı. Aldığımız battaniyeler işe yaramadı. Ağrılı geceler oldu bizim için. Ne bir güvencemiz ne de asgari konforumuz yoktu. Bacakları moraran kişiler vardı aralarında. Pis bir ortamdı. ”