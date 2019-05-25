İstanbul seçiminde imamlar sandık başkanı olacak..

YSK’nin 7 üyesinin 31 bin sandığın 754’ünde kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı olduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçesi üzerindeki tartışmalar sürerken; 23 Haziran’da yenilenecek seçim için kaymakamlıkların önceki seçimlerde ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve adliye çalışanlarından oluşturduğu kamu görevlisi listelerine imamları da eklediği ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, YSK, bazı ilçe seçim kurullarının başvurusu üzerine imamların da kamu görevlisi olduğu, sandık kurulu başkanı ve üyesi olabileceği yönünde görüş bildirdi.





Ücretli öğretmenlerin kamu görevlisi olmaması nedeniyle sandık kurullarında başkan ve üye olamayacağını bildiren YSK, imamların ise “kamu görevlisi” olduğu ve sandık kurulu başkanı ile memur üyesi olabilecekleri yönünde görüş bildirdi. YSK, yasaya göre kaymakamlıkların ‘kamu görevlisi’ olarak ilçe seçim kurullarına bildirdiği listenin dikkate alınmasını istedi.