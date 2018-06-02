Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Kim Jong Un'la görüşeceğim /02 Haziran 2018 14:18

Trump: Kim Jong Un'la görüşeceğim

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek

SHABER3.COM

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen General Kim Yong Chol’la Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından Kuzey Kore lideriyle yapacağı zirvenin, daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da olacağını belirtti.

Trump, Kuzey Korelilerin nükleer silahsızlanma istediğini de kaydetti.

Trump bir soru üzerine insan hakları konusunun gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.

Görüşme 90 dakika sürdü.

General Kim Yong Chol Amerika’ya yaklaşık 20 yıl sonra gelen en üst düzey yetkili. Yong Chol, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un mektubunu Trump’a elden iletti.

Kim Yong Chol, Beyaz Saray’a gelmeden önce Perşembe günü New York’ta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşmüştü.

Trump, daha önce 12 Haziran’daki görüşmeyi iptal etmiş, ancak iki taraf da görüşmeleri devam ettirme konusunda daha sonra anlaşmıştı.

Planlanan görüşme gerçekleşirse ilk kez bir ABD başkanıyla bir Kuzey Kore lideri bir araya gelmiş olacak.

Amerika ve Kuzey Kore, Kore Savaşı’nın 1953’te bitiminin ardından barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala savaş halinde iki ülke durumunda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: Kim Jong Un'la görüşeceğim Sonraki Haber >>

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:41