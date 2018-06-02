Yatırımcılar Erdoğan'dan vaz mı geçti?

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Cumhuriyet gazetesinden Pelin Ünker’e yaptığı açıklamada, piyasaların olası bir AKP zaferine eskisi gibi olumlu tepki vermeyeceğini, Batı’ya dönük, iş dünyasını ve serbest piyasayı destekleyen politikacıları ödüllendireceğini söyledi.







‘ERDOĞAN YABANCI YATIRIMCILARI KORKUTTU’





Ash, “Piyasalar bugüne dek Erdoğan’ın seçim zaferlerinde ralli yapıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranlarına ilişkin yorumları, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapma konusunda korkuttu. Bu yüzden bir AKP galibiyetinin ralli üretmeyeceğini düşünüyorum” dedi. Seçim sonrası yatırımcının yeni ekonomi ekibini görmek isteyeceğini vurgulayan Ash, ekonomi yönetiminde ortodoks politikaları destekleyen isimler yer alırsa piyasaların buna olumsuz tepki vereceğini söyledi.





İş dünyasını ve serbest piyasayı destekleyen, Batıya dönük politikalar üreten politikacıların piyasalar tarafından ödüllendirileceğini söyleyen Ash, “Bu Muharrem İnce de olabilir, Meral Akşener de, Tayyip Erdoğan da hangisi bunu sunarsa” ifadesini kullandı.





Ash, piyasalarda Erdoğan’ın Türkiye’yi iktisadi politika açısından farklı bir yöne çekmek isteyip istemediğine dair büyük endişeler olduğunu ifade etti.





‘MERKEZ BANKASI ERDOĞAN’A TAMAMEN BAĞIMLI’





TCMB’nin bağımsızlığı tartışmalarıyla ilgili ise Ash, “Gerçek şu ki, tamamen bağımsız değil ve piyasadaki herkes buna katılıyor. Aslında TCMB, Erdoğan’a tamamen bağımlı. Sorunun özü bu. Merkez’e güven ile ilgili. Erdoğan, TCMB’nin gerçekten bağımsız olduğunu ispatlayacak bir şeyler yapmalı. Sadece bakanlardan gelen ılımlı sözlerle sorun çözülmez” dedi.



