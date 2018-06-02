Rotterdam Konsolosluğu'nda Türk vatandaşına gaz sıkıldı, tekme tokat dövüldü

Gördüğü şiddet nedeniyle 18 gün "iş göremez" raporu verilen Akbaba'nın, yoğun biber gazı nedeniyle kör olma tehlikesi atlattığı belirtildi.







Lahey'de telefon ve bilgisayar tamiri üzerine bir iş yeri bulunan Erdal Akbaba, Salı günü Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nda yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.





Akbaba, 41 gün önce dünyaya gelen kızını nüfusa kaydettirmek için randevu alarak, başkonsolosluğa gitmiş. Ancak bilgisayar sisteminde arıza olduğu gerekçesiyle kayıt işlemi yapılamamış.





Bir hafta sonra yeniden randevu alan Akbaba, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yeniden Rotterdam'a gitmiş. Başkonsoloslukta 4 saate yakın bekleyen Akbaba'ya, yine sistemde arıza olduğu belirtilmiş.





Bekleyiş sırasında bebeğinin rahatsızlanması üzerine görevli memura giderek, evraklarını geri isteyen Akbaba, "Anlamıyor musun, sistem çöktü ne evrakı?" karşılığını almış.





'Tokatlayıp, gözüme sprey sıkmaya başladılar'





Erdal Akbaba'nın evraklarının geri verilmesi konusundaki ısrarı üzerine tartışma büyümüş. Akbaba'nın "Terbiyesizlik yapmayın" demesi izerine, camekanın arkasındaki görevli zile basarak güvenlik görevlilerini çağırmış.





Yanına gelen güvenlik görevlisinin, kendisine "Ne oluyor lan!" dediğini söyleyen Akbaba, sonrasında yaşanan ve polis kayıtlarına da geçen gelişmeleri şöyle anlattı:





"Lan ne demek, doğru düzgün konuşun dememle birlikte tokatlayıp, gözüme sprey sıkmaya başladılar. O ara kendimi korumaya çalışırken 4 kişi beni içeri alıp, yere yatırdı. Karşı koyacak durumum zaten yoktu. Bu haldeyken yerde copla, tekmeyle dövmeye başladı. Konsoloslukta işlem sırası bekleyen bir çok kişi, kapıya, cama vurarak görevlilere engel olmaya çalıştı."





Bu sırada eşinin Rotterdam polisini aradığını söyleyen Akbaba, polisin başkonsolosluk binası önüne gelmesi üzerine dışarı çıkarıldı.





Polisin çağırdığı ambulansta Akbaba'ya kendisine ilk tıbbi müdahalenin yapılmış. Akbaba, sağlık görevlileri ve polisin, "İnanılmaz bir şey, o kadar fazla biber gazı sıkılmış ki, zamanında müdahale etmeseydik kör olabilirdiniz" dediğini anlattı.





Polis, konsolosluktaki görgü tanıklarının da da benzer şeyler anlattığını söyledi.





Daha sonra karakola giderek ifade veren Erdal Akbaba'ya, yaşadığı şiddet nedeniyle doktor tarafından "18 gün iş göremez" raporu verildi. Raporda, sağ ve sol omuzda ağır ezik ve kas sorunları oluştuğu belirtildi.





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