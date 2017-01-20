Samanyolu Haber /Gündem / Bu tweet kavga çıkarır ! /20 Ocak 2017 20:52

Bu tweet kavga çıkarır !

MHP'li Lütfü Türkkan 'Yeliz' kod adlı AKP'li vekille ilgili öyle bir tweet attı ki...

SHABER3.COM

AKP milletvekili Ahmed Hamdi Çamlı'nın 'Yeliz' kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesabından Meclis Genel Kurulu'nda görüntü yayını yaparken yakalanması herkesin dilinde. Foyası ortaya çıkan Çamlı hemen hesabı kapattı ama onunla ilgili yazılanlar peşini bırkakmıyor. AKP'li vekilin kadın ismiyle hesap açıp yayın yapması hakkında MHP'li Lütfü Türkkan'ın attığı tweet dikkat çekti.



MHP'li Türkkan 500 binden fazla kişinin takip ettiği tweeter hesabından Yeliz ismini kullanan AKP'li Çamlı için 'O kendini Yeliz hissediyor size ne' diye yazdı..
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