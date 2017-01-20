Bu tweet kavga çıkarır !













MHP'li Türkkan 500 binden fazla kişinin takip ettiği tweeter hesabından Yeliz ismini kullanan AKP'li Çamlı için 'O kendini Yeliz hissediyor size ne' diye yazdı..

AKP milletvekili Ahmed Hamdi Çamlı'nın 'Yeliz' kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesabından Meclis Genel Kurulu'nda görüntü yayını yaparken yakalanması herkesin dilinde. Foyası ortaya çıkan Çamlı hemen hesabı kapattı ama onunla ilgili yazılanlar peşini bırkakmıyor. AKP'li vekilin kadın ismiyle hesap açıp yayın yapması hakkında MHP'li Lütfü Türkkan'ın attığı tweet dikkat çekti.