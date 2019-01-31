Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İstihbarat İran konusunda çok pasif ve naif /31 Ocak 2019 01:16

Trump: İstihbarat İran konusunda çok pasif ve naif

ABD Başkanı Donald Trump, attığı son tweetlerinde istihbarat birimlerinin İran'ın nükleer silah geliştirmediğine dair raporlarına karşı çıkarak istihbarat görevlilerini 'saf ve pasif' olmakla suçladı; istihbarat çalışanlarının 'okula geri dönmelerinin' iyi olacağı yorumunda bulundu.

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Trump attığı tweetlerde şunları yazdı:

"İstihbarat insanları, iş İran'ın teşkil ettiği tehlikelere geldiğinde çok pasif ve naif görünüyorlar. Ancak yanlışlar! Ben başkan olduğumda İran Ortadoğu'da ve ötesinde sorun yaratıyordu. Korkunç İran Nükleer Anlaşmasını sona erdirdiğimden beri DAHA farklılar ancak yine de potansiyel bir tehlike ve çatışma arz ediyorlar. Füze test ediyorlar (geçen hafta) ve uçlara doğru gittikçe yaklaşıyorlar. Ekonomileri şimdi sarsılıyor, onları geri tutan tek şey de bu. İran'a dikkat edin. Belki de istihbarat çalışanları okula geri dönmeli."

ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve diğer istihbarat üst düzey yetkilileri, Salı günü Senato'ya sundukları raporda İran'ın teknik olarak nükleer anlaşmaya uyduğunu belirtti.
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