Trump: İstihbarat İran konusunda çok pasif ve naif

Trump attığı tweetlerde şunları yazdı:







"İstihbarat insanları, iş İran'ın teşkil ettiği tehlikelere geldiğinde çok pasif ve naif görünüyorlar. Ancak yanlışlar! Ben başkan olduğumda İran Ortadoğu'da ve ötesinde sorun yaratıyordu. Korkunç İran Nükleer Anlaşmasını sona erdirdiğimden beri DAHA farklılar ancak yine de potansiyel bir tehlike ve çatışma arz ediyorlar. Füze test ediyorlar (geçen hafta) ve uçlara doğru gittikçe yaklaşıyorlar. Ekonomileri şimdi sarsılıyor, onları geri tutan tek şey de bu. İran'a dikkat edin. Belki de istihbarat çalışanları okula geri dönmeli."



