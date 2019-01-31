Samanyolu Haber /Dünya / BM: Yemen'de 4 yılda 6700 çocuk öldü /31 Ocak 2019 02:15

BM: Yemen'de 4 yılda 6700 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yaklaşık 4 yılda 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

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UNICEF'ın Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı bildirildi. Yemenli 358 bin çocuğun akut yetersiz beslenme mağduru olduğu ve bu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duydukları belirtildi.

Açıklamada, çocukları hedef alan saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların olduğu ülkede dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
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