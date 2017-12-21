Samanyolu Haber /Gündem / 'Trump işi zıvanadan çıkarmış görünüyor' /21 Aralık 2017 14:08

'Trump işi zıvanadan çıkarmış görünüyor'

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs oylamasına yönelik tehdit içeren için, "ABD Başkanı işi zıvanadan çıkarmış görünüyor. Her ülke egemendir, bağımsız karar verecek yetkinliğe sahiptir" dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. 
Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurul'da Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. 'Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın' diyecek kadar işi zıvanasından Amerikan Başkanı çıkarmış gözüküyor."
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