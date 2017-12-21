'Trump işi zıvanadan çıkarmış görünüyor'

Başbakan Binali Yıldırım, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.



Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:





"BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurul'da Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. 'Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın' diyecek kadar işi zıvanasından Amerikan Başkanı çıkarmış gözüküyor."