Filipinler'de içinde 251 kişinin olduğu tekne battı

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Armand Balilo yaptığı açıklamada 251 kişiyi taşıyan feribotun başkent Manila'nın güneyinde alabora olduğunu söyledi.







Sözcü Balilo sahil güvenliğe bağlı botların ve ordu helikopterlerinin yolcuları kurtarmak için Quezon bölgesindeki Polillo adası yakınlarına gönderildiğini duyurdu.





Feribotun battığı bölgede bir fırtına ve fırtına kaynaklı şiddetli yağışın olduğu da kaydedildi.





'EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ'





Sözcü "Ölü ve yaralılar konusunda duyumlar alıyoruz ancak hala resmin bütününü anlamaya çalışıyoruz" dedi. Sözcü civardaki botların denizdeki bazı yolcuları kurtardığını da belirtti.





Yerel bir radyo ise olayda 3 kişinin öldüğünü duyurdu.





Kötü hava koşullarının ve şiddetli dalgaların arama kurtarma çalışmalarını aksattığı da belirtildi.