Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu /18 Ocak 2019 22:59

Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin tarihi belli oldu

SHABER3.COM

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
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