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Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu
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Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu
/
18 Ocak 2019 22:59
Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin tarihi belli oldu
SHABER3.COM
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
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