'Referandum kampanyasında Türkiye hakkında bir şey demedim' diyen eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a tepki

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum öncesi kampanyasında "Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk vatandaşının İngiltere'ye göç edeceği" uyarılarıyla da oy toplamıştı. Cuma günkü konuşmasında ise "Türkiye karşıtı ifadeler kullanmadığını" söyleyince, bu iddiası sosyal medyada eski konuşmaları hatırlatılarak yalanlandı.





"Vote Leave" (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Boris Johnson, tartışma yaratan konuşmasını Cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptı.





İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin "liderliğine oynadığı" yorumlarının yapıldığı konuşmasında Boris Johnson'a, 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.





'Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım'





Boris Johnson ise Vote Leave kampanyasında yapılan "Türkiye AB üyesi olursa Türklerin İngiltere'ye göç edecekleri" uyarısıyla ilgili özür dilemesinin gerekli olmadığını, bu yorumları da kendisinin yapmadığını söyledi.





Johnson, "Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.



