Dikkat, görüntü fotoşop değildir! 6 metrelik köpekbalığı şöyle bir uğrayıp gitti









En iri köpekbalığı türü ‘büyük beyaz’ sakin şekilde dalgıçların yanına yaklaştığında boyunun yaklaşık 6 metre olduğu görüldü. Bu boyda köpekbalığı son derece nadir görülüyor.









Sakin kalmayı başaran dalgıçlarla birlikte bir süre yüzen dişi köpekbalığı yavaşça gözden kayboldu.





Adı ‘Derin Mavi’, daha önce 2 bin mil ötede görülmüş





Köpek balığının daha önce araştırmacılar tarafından bölgede tespit edilen ‘Deep Blue’ (Derin Mavi) adlı köpekbalığı olduğu anlaşıldı. Köpekbalığı ilk olarak 2 bin mil ötedeki Meksika kıyılarında tespit edildiğinde bu adı almış





Büyük beyaz köpekbalığı türü, insan ölümüyle sonuçlanan saldırıların bir numaralı faili. Dalgıçların o sırada aynı ortamda bulunan kaplan köpek balıkları da tehlike listesinin ikinci sırasında yer alıyor.