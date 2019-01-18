Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat, görüntü fotoşop değildir! 6 metrelik köpekbalığı şöyle bir uğrayıp gitti /18 Ocak 2019 23:37

Dikkat, görüntü fotoşop değildir! 6 metrelik köpekbalığı şöyle bir uğrayıp gitti

Hawai’deki Oahu bölgesinde bir grup dalgıç, ölü bir ispermeçet balinasını yiyen kaplan köpekbalıklarını görüntülerken mavi karanlığın içinden aniden bir ‘büyük beyaz’ türü köpekbalığı belirdi.

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!



En iri köpekbalığı türü ‘büyük beyaz’ sakin şekilde dalgıçların yanına yaklaştığında boyunun yaklaşık 6 metre olduğu görüldü. Bu boyda köpekbalığı son derece nadir görülüyor.


Sakin kalmayı başaran dalgıçlarla birlikte bir süre yüzen dişi köpekbalığı yavaşça gözden kayboldu.

Adı ‘Derin Mavi’, daha önce 2 bin mil ötede görülmüş

Köpek balığının daha önce araştırmacılar tarafından bölgede tespit edilen ‘Deep Blue’ (Derin Mavi) adlı köpekbalığı olduğu anlaşıldı. Köpekbalığı ilk olarak 2 bin mil ötedeki Meksika kıyılarında tespit edildiğinde bu adı almış

Büyük beyaz köpekbalığı türü, insan ölümüyle sonuçlanan saldırıların bir numaralı faili. Dalgıçların o sırada aynı ortamda bulunan kaplan köpek balıkları da tehlike listesinin ikinci sırasında yer alıyor.
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Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

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