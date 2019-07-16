Samanyolu Haber /Gündem / Trump harekete geçti... Meksika sınırından girenlere iltica yasağı getirildi /16 Temmuz 2019 09:26

Trump harekete geçti... Meksika sınırından girenlere iltica yasağı getirildi

Meksika sınırından ABD’ye giren göçmenlere iltica yasağı başladı

SHABER3.COM

ABD'de Donald Trump yönetimince yapılan yeni düzenlemeyle, Orta Amerika ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor
ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak. 

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme bugün yürürlüğe girecek.
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