Türkiye'yi kızdıracak bir dava daha ABD'de başlayacak...

Fethullah Gülen' Hocaefendi'nin Türkiye'ye iadesi için ABD'den yasa dışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian'ın yargılandığı dava Virginia'da başlıyor. Geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.





İnternet haber sitesi Politico, Rafiekian'ın davada suçlu bulunsa bile daha az ceza almasının beklendiğini yazdı.





Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in itibarsızlaştırılması ve Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı.





Amerikan basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi.





Aralık 2018'de Rafiekian ve Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" suçlamalarıyla dava açılmıştı.





