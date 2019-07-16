Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ile Erdoğan böyle el sıkıştı: 23 Haziran'dan sonra ilk... /16 Temmuz 2019 00:24

İmamoğlu ile Erdoğan böyle el sıkıştı: 23 Haziran'dan sonra ilk...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokolde karşıladı ve tokalaştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk defa aynı karede yer aldı.

EL SIKIŞTILAR

Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması”na katılmak üzere Ankara’dan İstanbul’a geldi.

İstanbul’a gelen Erdoğan’ı taşıyan özel uçak “TUR”, saat 20.05’te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul’a geldi.

Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.
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