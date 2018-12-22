Samanyolu Haber /Dünya / Trump FED Başkanı'nı kovmak istiyor /22 Aralık 2018 16:54

Trump FED Başkanı'nı kovmak istiyor

Trump’ın ‘memnuniyetsizliğinin’ arttığı ve Fed Başkanı’nı kovmayı düşündüğü öne sürüldü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın son faiz artırım kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovmanın yollarını aradığı iddia edildi. Bloomberg International’a konuşan konuya yakın dört kaynak, geçen hafta alınan faiz artırım kararı ve hisse senedi piyasalarının aylardır devam eden kayıplarının ardından Trump’ın Powell’a yönelik ‘memnuniyetsizliğinin’ arttığını ve Fed Başkanı’nı kovmayı tartıştığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, danışmanlarının Trump’ın Powell’a yönelik bir hamle yapacağını düşünmediğini belirterek, “Başkan’ın son öfke krizinin tatil sırasında dağılmasını bekliyorlar” dedi. Danışmanlardan bir kısmının, Powell’ın kovulmasının ‘feci bir hamle’ olacağı konusunda Trump’ı uyardığı kaydedildi.

Beyaz Saray ve Fed sözcüleri iddiaya ilişkin açıklamada bulunmadı.
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