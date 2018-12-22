Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kömüre veda etti /22 Aralık 2018 16:51

Almanya kömüre veda etti

Almanya “kara elmasa” veda etti. Ülkede faal olan son maden ocağı Bottrop'tan dün son kez taşkömürü çıkarıldı. Böylece Almanya’da taşkömürü madenleri tarihe karıştı.

SHABER3.COM

‘Kömür Havzası’ olarak da bilinen Ruhr Bölgesi'ndeki kuşaklar boyunca, aralarında Türklerin de bulunduğu, milyonlarca insana ekmek kapısı da kapandı. 

Amerikaninsesi.com'da yer alana habere göre duygulu anların yaşandığı kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, madencilerin yaptığı işin büyük takdiri ve saygıyı hak ettiğini belirtti ve “Madenci olarak Almanya’nın kalkınmasına önemli katkı bulundular, onlara minnettarız” diye konuştu. 

Madenciler Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e bir parça taş kömürü hediye etti. Son madencilerin çoğu erken emekli olurken, kalan 200 dolayında madenci için yeni iş yerleri aranıyor.

Dünyanın başlıca sanayi ülkeleri arasına girmesini ve 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan Alman ekonomik mucizesinin önemli bir bölümünü kendi madenlerinden çıkardığı kömüre borçlu olan Almanya’da, 1950'lerde 153 taşkömürü madeninde 600 bin madenci ekmeğini kömürden çıkarıyordu. Ruhr ve diğer bölgelerde taşkömürünün 200 yıllık tarihi, Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya’daki tarihinin de en önemli duraklarından biri oldu. Madenlerdeki çalışma koşullarının ağırlığı ve güvenlikteki riskler nedeniyle Almanlar madenlerde çalışmamayı tercih ederken, Almanya'ya, özellikle Zonguldak'tan çalışmaya gelen Türklerin ilk kuşağı 1960’lı yıllarda madenlerde iş buldu. Ancak 1970’li yılların sonunda dünyada maden krizi baş gösterince, Almanya’daki ocakların kapatılmasına başlandı.

İlerleyen yıllarda madenci sayısı hızla gerileyerek 100 bine düştü. 2000’li yılların başında ülkede faal olan kömür ocağı sayısı sadece 10’du. Zamanla uluslararası rekabetin artması ve kömür çıkarma işleminin gittikçe maliyetli hale gelmesi, ayrıca alternatif enerji kaynaklarına yönelim, “kara elmasa” olan ilgiyi azalttı. Avrupa Birliği ve Almanya’nın kömür madenlerine verdiği fonları kesme kararı madenlerin sonunu getirdi. Uzmanlar, Almanya’da çıkartılacak daha çok kömür olduğunu, ancak bunun için çok yüksek teknoloji ve üst düzeyde güvenlik önlemi gerektiğini belirterek, bu koşullar altında kömür çıkartmanın diğer ülkelere oranla çok daha pahalıya mal olduğunu belirtiyorlar. Ülke bundan sonra kömürü Çin ve Polonya’dan satın alacak. Alman hükümeti 2050 yılına kadar tüm enerji tüketiminin yarısının alternatif enerji kaynaklarından karşılanmasını hedefliyor. Dünyanın dördüncü büyük nükleer enerji kullanan ülkesinde, 2022 yılına kadar nükleer santrallerin de devre dışı bırakılması amaçlanıyor.
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