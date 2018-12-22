Destici, HDP'ye 'bütçeden pay vermek haram' dedi, partiden cevap geldi

Destici TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerine konuşma yaptı.







PARA VERMEK HARAMDIR



'Biz 2019 bütçesinin 5 katından fazlasını otuz beş yıldır Kandil uzantılarıyla mücadele uğruna dağlara gömüyoruz ve hâlâ hiç ders almamış gibi, bugün benim konuşmamı protesto etmek için salonu terk eden PKK'nın siyasi uzantılarına hazineden vermeye devam ediyoruz.' diyen Destici, sözlerine şöyle devam etti:





''Bir kere, bu, vallahi de haramdır billahi de haramdır ve bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekir''





HDP'DEN CEVAP





HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından Destici'nin sözlerine yanıt verdi. Bilgen, Destici'ye "Yazıcıoglu'nun mirası ile milletvekili ol, duruşmada eşi ve kardeşinin tepkisine kulak tıka!" yanıtını verdi.





