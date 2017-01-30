Samanyolu Haber /Dünya / Trump bir çok dünya lideri ile görüştü ama daha Erdoğan'a dönmedi /30 Ocak 2017 02:52

Trump bir çok dünya lideri ile görüştü ama daha Erdoğan'a dönmedi

Amerika’nın yeni Başkanı Donald Trump göreve başlamasından buyana bir çok dünya lideri ile telefonda görüştü. En son Beyazsaray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ,Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü. Bu trafik içerisinde Erdoğan'a daha sıra gelmedi

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AKP'lier , Donald Trump'ın seçilmesine en az Avrupalı aşırı sağcılar kadar sevinmişlerdi. Hatta Donald Trump'un bazı hoş karşılanmayan açıklamalarını bile sineye çektiler. Hatta Trump'un bazı müslüman ülkelere uyguladığı ülkeye sokmama kararına bile sessiz kaldılar. Obama döneminde daha küçük mevzularda bile eleştirilerini yüksek sesle dile getiren Erdoğan'dan böyle bir önemli konuda hiç bir şey duyulmadı  Ancak bu sevincin karşılığını henüz almış değil. 
Günlerdir Beyaz Saray tarafından aranmayı bekleyen Erdoğan'a henüz dönen yok. 

Oysa Donald Trump bir haftada bir yüz yüze olmak üzere 20'ye yakın dünya lideri ile telefon görüşmesi yaptı.  Cumartesi  Rus, Alman ve Fransız liderlerle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En son Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve  Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü.

 Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada Trump'ın, Kral Selman'dan "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulmasını desteklemesini rica ettiği", Kral Selman'ın da buna katıldığı vurgulandı.Trump aynı isteği Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e de iletmiş .


Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Afrika gezisi dönüşünde yaptığı açıklamada Donald Trump ile yüz yüze bir görüşme yapmayı istediğini belirtmişti. Aynı toplantıda Erdoğan ayrıca Trump ile acilen telefonda görüşmeleri gerektiği, Türk-ABD ilişkilerinin sağlıksız olduğunu söyleyerek hatırlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Trump’ın Yemin Törenine gelişi de Türkiye’ye yansıtıldığı gibi davet ile olmamıştı. 

Donald Trump, kendisine başkan olmasıyla ilgili yapılan tebrik telefonlarının ardından ilk resmi telefon görüşmesini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirmişti.

Daha sonra Mısır, Hindistan, Meksika ve Avustralya liderleriyle görüşen Trump; Cumartesi günü de Japon, Alman, Fransız ve Rus liderleriyle görüştü.


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