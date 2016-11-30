Samanyolu Haber /Dünya / Trump Bharara'yı çağırdı, 'devam' dedi /30 Kasım 2016 23:05

Trump Bharara'yı çağırdı, 'devam' dedi

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın, ABD'de işadamı Rıza Sarraf'ın dosyasının başında bulunan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara ile görüştü. Trump, başarılarından ötürü tebrik ettiği Bharara'dan görevine aynı şekilde devam etmesini istedi.

Trump Bharara ile görüştü

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf'ın ABD'de ‘dolandırıcılık, kara para aklama ve İran'a yönelik yaptırımlarını delmek'ten yargılandığı davanın savcısı Preet Bharara ile görüştü. Trump'ın Bharara'ya başka bir görev teklif edip etmeyeceği merakla beklenirken Bharara'dan devam etmesini istemesi dikkat çekici bulundu. Bu arada yeni Başkan'ın ilk görüştüğü Federal savcının Bharara olduğu ifade ediliyor.

'GÖREVE DEVAM ETMEMİ İSTEDİ' 

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bharara, Trump'ın kendisini şimdiye kadarki başarılarından ötürü kutladığını ve aynı özveri ile görevine devam etmesini rica ettiğini söyledi. Savcı Bharara, Trump'ın bu teklifine olumlu yanıt verdiğini de belirtti. Geçen hafta New York Post gazetesinde çıkan bir haberde Trump'ın ABD'nin tanınmış ceza avukatı Marc L. Mukasey'i Bharara'nın yerine atamak istediğine dair bir iddia yer almıştı.

BAŞARILARIYLA TRUMP'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Göreve 2009 yılında Demokrat başkan Barack Obama tarafından getirilen Preet Bharara'nın görev süresi içinde pek çok suçun açığa çıkarılması ve cezalandırılması konusunda üstün bir performans göstermesi nedeniyle Trump'ın dikkatini çektiği düşünülüyor.  

ÖNEMLİ SİYASİ İSİMLERİ YARGI ÖNÜNE ÇIKARMIŞTI 

Bharara'nın aralarında siyasi yolsuzluk suçlamalarının da bulunduğu pek çok davada başarılı sonuçlar elde etmesi başsavcının Cumhuriyetçi kanat içinde de popülerleşmesine neden oldu. Bharara'nın yargı önüne taşıdığı isimler arasında eski Kongre sözcüsü Sheldon Silver ve eski Demokrat Senato üyesi Dean Skelos bulunuyor.

Bharara, seçimlerden önce kendisine "Yeni başkan eğer Cumhuriyetçi olursa onunla da aynı şevkle çalışır mısınız?" sorusuna "Ben mesleğimi seviyorum, hangi başkan göreve gelirse gelsin onunla çalışmaktan gurur duyarım. Ofiste çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" cevabını vermişti.

SARRAF'IN DAVASI 11 AY SONRAYA ERTELENDİ 

Öte yandan, Rıza Sarraf'ın New York'da yargılandığı davanın 16 Ekim 2017'ye ertelendiği açıklandı.


<< Önceki Haber Trump Bharara'yı çağırdı, 'devam' dedi Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:50