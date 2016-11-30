Trump Bharara'yı çağırdı, 'devam' dedi

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf'ın ABD'de ‘dolandırıcılık, kara para aklama ve İran'a yönelik yaptırımlarını delmek'ten yargılandığı davanın savcısı Preet Bharara ile görüştü. Trump'ın Bharara'ya başka bir görev teklif edip etmeyeceği merakla beklenirken Bharara'dan devam etmesini istemesi dikkat çekici bulundu. Bu arada yeni Başkan'ın ilk görüştüğü Federal savcının Bharara olduğu ifade ediliyor.





'GÖREVE DEVAM ETMEMİ İSTEDİ'

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bharara, Trump'ın kendisini şimdiye kadarki başarılarından ötürü kutladığını ve aynı özveri ile görevine devam etmesini rica ettiğini söyledi. Savcı Bharara, Trump'ın bu teklifine olumlu yanıt verdiğini de belirtti. Geçen hafta New York Post gazetesinde çıkan bir haberde Trump'ın ABD'nin tanınmış ceza avukatı Marc L. Mukasey'i Bharara'nın yerine atamak istediğine dair bir iddia yer almıştı.



BAŞARILARIYLA TRUMP'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Göreve 2009 yılında Demokrat başkan Barack Obama tarafından getirilen Preet Bharara'nın görev süresi içinde pek çok suçun açığa çıkarılması ve cezalandırılması konusunda üstün bir performans göstermesi nedeniyle Trump'ın dikkatini çektiği düşünülüyor.

ÖNEMLİ SİYASİ İSİMLERİ YARGI ÖNÜNE ÇIKARMIŞTI

Bharara'nın aralarında siyasi yolsuzluk suçlamalarının da bulunduğu pek çok davada başarılı sonuçlar elde etmesi başsavcının Cumhuriyetçi kanat içinde de popülerleşmesine neden oldu. Bharara'nın yargı önüne taşıdığı isimler arasında eski Kongre sözcüsü Sheldon Silver ve eski Demokrat Senato üyesi Dean Skelos bulunuyor.

