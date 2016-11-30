Samanyolu Haber /Gündem / 'Asılsız, yalan, fitne odaklı...' /30 Kasım 2016 23:25

'Asılsız, yalan, fitne odaklı...'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi mesajlarının paylaşıldığı '11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'ndan bir açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Açıklama, Abdullah Gül’ün yeni parti kurmak üzere İngiliz siyasetçilerle Ürdün’de bir araya geldiği iddiasına ilişkin yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bir TV kanalında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül’ün Ürdün ziyaretiyle ilgili asılsız iddialara ve yalan haberlere yer verildiği görülmüştür.Amman Güvenlik Konferansı’nda bir konuşma yapan Sayın Gül, Ürdün’de Kral Abdullah başta olmak üzere sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmüştür.Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''


<< Önceki Haber 'Asılsız, yalan, fitne odaklı...' Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:38