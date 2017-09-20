Samanyolu Haber /Gündem / Konya merkezli operasyonda 125 gözaltı kararı /20 Eylül 2017 10:38

Konya merkezli operasyonda 125 gözaltı kararı

Konya merkezli 32 ilde yapılan cemaat operasyonunda TSK mensupları ve aralarında sivillerin de olduğu 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı kararlarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor
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