Samanyolu Haber /Eğitim / 'TEOG gibi üniversiteye giriş sistemini de değiştireceğiz' /20 Eylül 2017 09:15

'TEOG gibi üniversiteye giriş sistemini de değiştireceğiz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de TEOG'un kaldırılmasının ardından üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını söyledi

SHABER3.COM

TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili kendisinin düşüncesini açıkladığını, Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 
"Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."

Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.


<< Önceki Haber 'TEOG gibi üniversiteye giriş sistemini de değiştireceğiz' Sonraki Haber >>

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

İşte Meksika'daki deprem anı

İşte Meksika'daki deprem anı

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye nereye gidiyor?

Aman Dikkat

Aman Dikkat

Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor

Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor

İktidar Medyasında paranoya tavan yaptı

İktidar Medyasında paranoya tavan yaptı

TSK duyurdu!Sınırda dev tatbikat

TSK duyurdu!Sınırda dev tatbikat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:05