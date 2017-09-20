'TEOG gibi üniversiteye giriş sistemini de değiştireceğiz'

TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili kendisinin düşüncesini açıkladığını, Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."







Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.







