TRT harcamaları açıklanmadı: 'Ticari sır...'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TRT’nin harcamalarının “ticari sır” olduğunu açıkladı.





Antmen TRT’de yayımlanan dizi, film ve belgesel sayısını ve bunlar için ne kadar harcama yapıldığını sordu. Oktay ise 2005 yılında 5005 iç yapım, 4 bin 465 dış yapım ve 57 sinema filmi olmak üzere toplam 9 bin 527 yapıma para ödendiğini aktardı. Oktay bu yapımlara ne kadar ödendiğini ise ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle açıklanmadı.





DÖVİZ ÜZERİNDEN ANLAŞMA





Antmen’in şu anda yayımlanan yerli ve yabancı yayınlara ilişkin sorusuna ise Oktay şu cevabı verdi: “TRT 1 kanalında yeni yapım olarak 7 yerli dizi, 1 yabancı dizi, arşivden 5 yerli dizi yayımlanmaktadır. Yerli dizilerin ödemesi TL cinsinden yapılmaktadır. Yabancı dizinin ödemesi ise döviz üzerinden yapılmıştır.”





BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; Oktay, ayrıca Antmen’nin TRT’nin seçim döneminde kime ne kadar süre verildiği sorusuna ise net bir yanıt vermedi.





‘NEDEN ÇEKİNİLİYOR?’





Konuyla ilgili açıklama yapan Antmen şunları söyledi:





“TRT vatandaşın 2 milyar, yani eski parayla 2 katrilyon parasını harcıyor. Elektrik faturalarından vatandaştan zorla para tahsil ediliyor. TRT, seçimlerde sadece siyasi iktidara çalışıyor, sorduk ‘Ne kadar süre kimin, hangi siyasi partinin yayınını yaptınız?’ diye yanıt sır. Peki dedik ‘Bu halktan topladığınız paraları kime veriyorsunuz?’ yanıt ‘ticari sır.’Vatandaştan para toplanıyor. Ama vatandaşın Vekili vatandaşın parasını sorunca ‘sır’deniliyor.” “Neden çekiniliyor?” diye soran Antmen şöyle devam etti: “Yandaş firmalara yaptırılan dizilerden mi? Onlara ödenen yüksek paralardan mı? Bazı milletvekillerinin yakınlarının kurdukları firmaların TRT’den iş almasından mı? 2005 yılından bu yana, yani AKP iktidarında: 5005 iç yapım, 4465 dış yapım ve 57 sinema filmi çekilmiş."





9 BİN YAPIM





"Yani TRT bu yıllar arasında toplamda 9527 yapıma para ödemiş. TRT’ye ödenen vergiler haram olsun! TRT’de 100 bin liradan fazla alan spikerler, 22 bin avro maaş alan temsilciler, iktidar propagandası yapan haftada 1 milyondan fazla ödenen diziler, Atatürk’e hakaret eden yapımlar var. Bu paralar nereden alınıyor? İşçiden, köylüden, gençlerden, kadınlardan, emekliden ve türedi dedikleri emeklilikte yaşa takılanlardan. Bu insanlardan para alınıyor ama bu insanlara hesap verilmiyor. Bu halkın günde 6 milyon, yılda 2 milyardan fazla parasını yiyor. Yani TRT günde 3743, ayda 112 bin, yılda 1 milyon 344 bin asgari ücretlinin maaşını yiyor. İşte o asgari ücretli milyonlar soruyor TRT’ye, halk soruyor “ne yaptın bizim paramızı?” İktidar cevap veriyor “Sır.” Tam da bütçenin konuşulduğu ve bizim de saray, faiz, yandaş, talan bütçesi dediğimiz bütçenin delilidir bu. Bu yanıt bu bütçenin asgari ücretlinin değil; yandaşın bütçesinin olduğunun ispatıdır. Yine aynı şekilde; Dolara savaş açıyorlar ama TRT dizilerinin bazılarının ödemelerini dövizle, dolarla ve avroyla yapıyorlar.”