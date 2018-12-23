Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'ye desteğini neden geri çekti? /23 Aralık 2018 17:36

Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'ye desteğini neden geri çekti?

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri çekmişti. Sebebinin Özhaseki'nin Gökçek'i aramaması olduğu öne sürüldü.

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AKP, yerel seçimler yaklaşırken, Ankara'da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını duyurmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise Özhaseki'nin adaylığını olumlu karşılamıştı. Öyle ki, Gökçek, kişisel Twitter hesabından, Özhaseki'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

DESTEK PAYLAŞIMLARINI SİLMİŞTİ

Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki'ye dair paylaşımlarını sildiğini duyurmuştu.

Bu haberin ardından Gökçek'in Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapılmıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, “23,5 Yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye verdiği büyük desteği, sosyal medyadaki tüm mesajlarını silerek neden geri çekti? Günlerdir medya bu sorunun yanıtını arıyor. Açıklayayım da meslektaşlarım ve kamuoyu gerçeği öğrensin” ifadelerini kullandı.

'BİR GÜN BİLE ARAMADI'

“Gökçek - Özhaseki arasındaki ilişki hakkında medyanın merak ettiği sorunun yanıtını vereceğim ama önce şu bilgiyi de ilk kez açıklayayım” diyen Orhan Uğuroğlu şöyle devam etti:

“Mehmet Özhaseki adını gerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerekse AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birebir görüşmelerinde Melih Gökçek önerdi. Ve Özhaseki adaylığı resmen açıklanmadan ama adı kulislerde geçmeye başlayınca Gökçek'i doktor reçetesi gibi her gün sabah, öğle akşam arıyor ve Ankara projeleri hakkında görüşlerini alıyormuş. Ancak Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamadan sonra Özhaseki tek bir gün Melih Gökçek'i aramamış. Hatta 7-8 kere arayan Gökçek'in telefonlarına da yanıt vermemiş. İşte bu gelişmelerden sonra Gökçek de sosyal medyada yayınladığı tüm destek mesajlarını sildi.”

'GEÇMİŞ OLSUN DERİM DEDİ AMA ARAMADI'

Orhan Uğuroğlu “Özhaseki'ye yakın bir siyasetçiye sordum. Mehmet Bey neden Gökçek ile bağını kopardı? Çok çarpıcı ve Gökçek'i çok da kızdıracak yanıt şöyle geldi” diyerek yanıtı ise şöyle aktardı:

“Gerek Erdoğan'dan gerekse AKP'lilerden Özhaseki'ye, 'Melih Gökçek'in desteklemesi senin seçilmeni etkiler. Melih Ankaralıların gözünde çok değer kaybetti. Bu yüzden görevden alındı. Uzak durmanda ve birlikte hareket etmemen faydana olur' dediler.’ Özhaseki Haber Türk televizyonunda Didem Aslan'ın bir sorusuna şöyle yanıt verdi: ‘Kendisine programdan çıkınca bir geçmiş olsun derim.’ Aradı mı dersiniz? Hayır aramadı…”
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