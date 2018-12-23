Almanya’da sınır kontrolleri sonuç verdi





ALMAN polisi sınırlarda yaptığı kimlik kontrolleriyle, yasa dışı göçü ve terör örgütü DEAŞ yanlılarının ülkeye giriş yapmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Elde edilen sonuçlarla bu amaca ulaşıldığı belirtiliyor. Ocak-Kasım ayları arasındaki zaman diliminde yapılan kontrollerde 38 bin 580 kişinin kaçak yollarla Almanya’ya girişi önlendi. Bu yakalanan kaçakların 25 bini Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunurken, 13 bin 500’ü de ülkeye girişine izin verilmeyerek geldikleri ülkelere geri gönderildi.





AYNI KİMLİĞİ KULLANIYORLAR

Kontroller sırasında değişik suçlara karışıp da firari durumda olan 9 bin 281 kişi de yakayı ele verdi. Sınırlarda ve havaalanlarında yapılan kontrollerde 3 bin 277 kişi sahte evrakla Almanya’ya giriş yapmak isterken yakalandı. Yetkililer, Almanya’ya kaçak yollarla girmek isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemin, sığınma talebinde bulunanlar için düzenlenen kimliği bir başkasının kullanması olduğunu açıkladı. Sığınma talebinde bulunan kişiler kendi adlarına tahsis edilen kimliği bir başkasına vererek onun Almanya’ya gelmesini sağlıyor. Bu yolu deneyen bin 356 kişi yapılan kontroller sırsında yakalandı.





YÜZDE 98’İNİN KONTROLÜ TAMAM

Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi (BAMF) de sığınmacıların kimliklerine yönelik kontrolleri sertleştirdi. Bilgisayar destekli kontroller yapmaya başlayan BAMF, sığınma talebinde bulanların yüzde 98.1’inin kontrollerini tamamladı. Almanya’ya 2018’de sığınma talebinde bulunanların sayısının 166 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.