AKP büyük telaş içinde

İBB, 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy’deki Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatını seçime günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devretmek üzere protokol hazırladı. Hazırlanan protokolün tüm yazışmaları 18 Haziran günü bir gün içinde yapılması dikkatleri çekti.







Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 18 Haziran günü “Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi” yapım işi devir protokolü hazırlandığı ortaya çıktı. Protokole göre ihalesi tamamlanan gençlik merkezi, bakanlık tarafından mevcut durumu ile devralınacak. İnşaatlarının tamamlanması ve yüklenici firma ile doğacak olan hakediş ödemeleri bakanlık bütçesinden karşılanacak.





İBB 2016 yılında 23 dönümlük arazi üzerinde gençlik merkezi için inşaatı yaptırmak üzere 35 milyon liralık ihale düzenlemişti.





İBB’NİN İÇİ BOŞALTILIYOR





CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “23 Haziran’da seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, İBB’nin içini boşaltıyor. Seçime günler kala hazırlanan bu protokol gayri ahlaki. İBB’nin içini boşaltmak için etik dışı işlere imza atıyor” dedi.