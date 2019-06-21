[FLAŞ] KKTC Dışişleri'nden 'Maraş' açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin anlaşmalarla yerleşime ve iskana kapatılan, iki kesim arasındaki Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki yeşil hat üzerinde tampon bölge konumundaki Maraş'ta bir envanter çalışması planlandığını belirtti.







Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Türkiye'den özel bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Bakan Özersay, hükümetin 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş Mahallesi'ne ilişkin planları konusunda değerlendirmede bulundu.





Hükümetin planlarına dair Ada kamuoyunda bir kafa karışıklığı olduğuna dikkati çeken Özsaray, "KKTC hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı. Maraş’ı birine verme ya da BM kontrolünde açma kararı da almadı. Aldığımız karar bu aşamada kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır." dedi.





Söz konusu çalışmanın hükümetin bundan sonra izleyeceği politikayı doğru şekillendirmek, bölgenin geleceğinin ne olması gerektiğine doğru karar vermek için yapıldığı vurgulayan Özersay, "Öncelikle bir araştırma yapılacak. Burada durumun ne olduğunu net bir şekilde görmemiz neticesinde hangi adımı atacağımıza o zaman karar vereceğiz." ifadesini kullandı.





Envanter çalışmasının ardından ortaya çıkacak verilerin yalnızca bir rapor olarak kalmayacağına, buna göre adımlar atılacağına işaret eden Özsaray, "Bu konuda bir prensibimiz bulunmaktadır ve bir karar aldık. Burada eski sakinlerini ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyet haklarına zarar vermeyecek ve halel getirmeyecek şekilde hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



