TRT çocuklara İsrail'in başkentini Kudüs olarak öğretiyor!

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı





ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından TRT’nin yayınları gündeme geldi.







Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, TRT’de yayınlanan bir programda Kudüs’ün İsrail’in başkent olarak gösterilmesini eleştirdi. Gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:





“ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edceklerini açıklamasıyla Müslümanlar ayağa kalktı. Dünyanın her yerinde İsrail ve ABD karşıtı gösteriler yapıldı. İki milyarlık İslam alemi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını haykırdı. Kudüs gündeme gelince, birkaç yıl önce TRT'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu gösteren bir yayın yapıldığı da ortaya çıktı.





Şu anda TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü adlı yarışma programının TRT1'de yayınlandığı zamanlarda ‘Başkentler’ başlıklı bölümde yarışmacı çocuğa sorulan sorular arasında yer alan ‘Kudüs’ sorusunun cevabı ‘İsrail’ olarak doğru cevap kabul ediliyor. Devlet kanalı olan TRT'de yayınlanan bu skandal program, Kudüs gündemi oluşunca sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcıları TRT'deki programa büyük tepki gösterdi.”





TRT’DEN AÇIKLAMA





TRT sosyal medyadan da tepkiler yükselince açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Son günlerde artan ve bilinçli olarak tasarlandığını düşündüğümüz asılsız iddialarla Türkiye’nin ekranı TRT’ye zarar verme çabaları ve artan ‘Kudüs’ hassasiyeti üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştır.TRT ‘Kudüs’ konusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır. Bu çerçevede, TRT kanallarında yer alan siyaset, iç-dış politika ve haber programlarında bu konu detaylı olarak işlenmiş, Türkiye’nin eleştirileri dile getirilmiş ve tepkiler ekranlara taşınmıştır” denildi.





“HATANIN SORUMLULARI İŞTEN ÇIKARILARAK…”







Açıklamasında “Kişilere bağlı olarak yayıncılığın doğası gereği ortaya çıkabilen, TRT yönetimi tarafından asla kabul görmeyen ve sorumlularının iş akitlerinin derhal fesh edildiği hatalar yeniymiş gibi kamuoyuna sunulmaktadır” diyen TRT şu ifadeleri de kullandı:





“2014 yılı Eylül ayında yayınlanan bir çocuk programında ve 2017 yılı Nisan ayında yayınlanan bir haber bültenindeki alt yazı haber bandında ‘Kudüs’ için yanlış bir konumlandırma yapılmış, bu durumun fark edilmesinin ardından ‘Kudüs’ hassasiyeti de göz önüne alınarak hemen soruşturmalar başlatılmıştır.





Akabinde, bu iki büyük hatanın sorumluları işten çıkarılarak TRT ile ilişikleri tamamen kesilmiştir.





Bundan sonra, özellikle sosyal medya mecralarında yer alacak iftira niteliğindeki iddialarla ilgili sessiz kalınmayacak, iddia sahiplerinin ve bu iddiaları yayınlayanların maddi ve manevi cezaya uğramaları için gerekli tüm hukuk yolları sonuna kadar kullanılacaktır."







