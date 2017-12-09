Vinci'nin Hz. İsa tablosunu da Suudi Prens satın aldı

Wall Street Journal gazetesi bugüne kadar satılan en pahalı tablo olan Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi” adlı eserinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alındığını iddia etti. Gazetenin ABD'li istihbarat birimlerine dayandırdığı haberinde, Prens bin Selman'ın tabloyu bir komisyoncu aracılığıyla satın aldığı belirtildi.

Yaklaşık 500 yıllık yağlı boya resim kasım ayının ortasında ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırma ile rekor fiyata, 450 milyon 300 bin dolara satılmıştı. Tabloda sağ elini havaya kaldıran, sol elinde ise kristal bir küre tutan İsa Peygamber resmediliyor.



