Hakan Atilla'nın sorguya alınma anının ayrıntıları ortaya çıktı





New York Güney Bölge Başsavcılığı, Mehmet Hakan Atilla’nın 28 Kasım günü başlayan duruşmasında iddia makamı olarak sunduğu delilleri paylaşma kararı aldı.





Bu karar çerçevesinde paylaşılan deliller arasında bulunan Mehmet Hakan Atilla’nın ilk sorgusunun yapıldığı görüntüleri, Amerika’nın Sesi, FBI görevlilerinin kimliklerini ve yüzlerini saklayarak yayınlama kararı aldı.





İki FBI görevlisinin, Atilla’yı sorguladıkları 47 dakikalık video kaydının ilk 10 dakikasında şu konuşmalar yer aldı:





FBI Görevlisi 1- Oturun lütfen. (diğer görevliye) Kapıyı kapatalım isterseniz.





Atilla- Ben kapatayım.





FBI Görevlisi 1: Benim adım..,





FBI Görevlisi 2: Su ister misiniz?





Atilla- Hayır, teşekkür ederim.





FBI Görevlisi 2: Birazdan başlayacağız.





FBI Görevlisi 1: Kendimi tanıtayım. Adım..., FBI görevlisiyim. Bu da benimle birlikte çalışan arkadaşım... O da FBI’da çalışıyor.





FBI Görevlisi 1: Bu da tercümanımız. Ama eminim İngilizceniz mükemmeldir ve tercümeye ihtiyacınız olmaz.





Atilla- Bilmiyorum, belki de olur ihtiyacım, konuya bağlı.





FBI Görevlisi 1: İhtiyacınız olursa diye tercümanımız burada, ne zaman isterseniz yardım edebilir.





FBI Görevlisi 1: Muhtemelen neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuzdur. Bu yüzden birkaç dakika hiç konuşmadan bizi dinlerseniz, niye burada olduğunuzu anlatacağız. Neden buradasınız, açıklayacağız. Meslektaşım S, ben ve ekibimiz Rıza Sarraf’ı soruşturuyoruz.





Atilla- Ha, şimdi anladım.





FBI Görevlisi 1: Sarraf’ın mali ilişkilerini.





Atilla- İnanılmaz!





FBI Görevlisi 1: Biliyorsunuzdur zaten geçen yıl Rıza’yı tutukladık.





Atilla- Evet, biliyorum.





FBI Görevlisi 1: Rıza halen hapiste ve Ağustos ayında yargı önüne çıkarılmayı bekliyor.





Atilla- Evet, sorgulanıyor





FBI Görevlisi 1: Size gözaltındayken sahip olduğunuz hakları açıklayacağım. Bugün gözaltına alındınız, çünkü elimizde sizin Rıza’nın ABD ambargosunu delme çabalarına karıştığınızı gösteren deliller var.





Atilla- İmkansız!





FBI Görevlisi 1: Siz bir şey söylemeden önce belirteyim, anladığımız kadarıyla bu işlerde sizden daha önemli rol oynayan başkaları da var. Sizin de bu kişilerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Bugün de bunu konuşacağız, eğer isterseniz. Hiçbir şey söylemeden önce size uygulanacak protokol ve işlemleri anlatmamız gerekiyor.





Atilla- Siz ciddi misiniz, yani gözaltına mı alındım?





FBI Görevlileri: Evet.





FBI Görevlisi 1: Hakkınızda tutuklama kararı var.





FBI Görevlisi 2: Tutuklama kararı çıkarıldı sizin için.





Atilla- Ama…





FBI Görevlisi 1: Siz herhangi bir şey söylemeden, biz protokollarımızı açıklayalım.





FBI Görevlisi 2: Bu, haklarınızı anlatan bir form. Anadiliniz olan Türkçe dilinde. Lütfen okuyun. Sonra da ben ayrıntıları açıklayabilirim.





Atilla- Bir şey söylemek istemiyorum.





FBI Görevlisi 2: Hiçbir şey mi?





Atilla- Hayır, hiçbir şey.





Atilla- Zaten gözaltına alındıysam bir şey söylememin anlamı yok.





FBI Görevlisi 2: Tamam.. Ama şu anda olan şu. Rıza hapiste.





Atilla- Evet, ama benim Rıza’yla bir alakam yok ki.





FBI Görevlisi 2: Hiç mi (alakanız) yok? Peki, siz nasıl diyorsanız…





FBI Görevlileri: Eğer bu konuda konuşmak isterseniz sizi dinlemeye hazırız. Bütün haklarınız da saklı.





Atilla- Gözaltına alındığımı söylediniz.





FBI Görevlisi 2: Gözaltında değilsiniz. Hakkınızda tutuklama kararı var, tutuklandınız. Rıza Sarraf’ın işleri nedeniyle hakkınızdaki tutuklama kararı nedeniyle tutuklandınız ve yargıya intikal ettirileceksiniz.





Atilla- (Türkçe): Ne diyebilirim! (Tercümana dönerek: Ne diyorlar! Anlamsız geldi bana bu iş!)





Tercüman – Bu durumun anlamsız olduğunu söylüyor.





Atilla- Bunu Türkçe söylemek istiyorum.





Tercüman – Rıza’yla (Sarraf) hiçbir ilişkisi olmadığını söylüyor.





Atilla- (Türkçe) Şöyle bir şeyi izah etmeleri lazım. Benim Reza’yla (Sarraf) şahsi hiçbir ilişkim yok. Bankanın Reza’yla yapmış olduğu işlemler vardır. Şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika’da ne işim var?





Atilla- … Salağa benziyor muyum?





Tercüman – Hayır.





FBI Görevlisi 1: Biz sizinle tüm ayrıntıları konuşmaya hazırız. Haklarınızı da biliyorsunuz.





Atilla- Dediniz ki tutuklandım. Tutuklama yapmanız için delil olması lazım. Varsa deliliniz gösterin. Neymiş delil?





FBI Görevlisi 2: Tabii.





FBI Görevlisi 1: Var delilimiz. Yazışmalar var, sizinle Zarrab (Sarraf) arasında. Süleyman Aslan’la olanlar var.





Atilla- Hayır elinizde bir delil yoktur. Muhtemelen biri size yollamıştır onları.





FBI Görevlisi 1: Evet, elimizde delil var.





Atilla- Ne tür konuşmalar yaptığımızı biliyorum.





FBI Görevlisi 2: Rıza’yı tanımadığınızı mı söylüyorsunuz?





Atilla- Hayır, tanıyorum. Bankamızla iş yapıyordu.





FBI Görevlisi 1: Haklarınızı hatırlatmak isterim. Konuşmak isterseniz, konuşuruz.





Atilla- Duruma bağlı. Bir şey konuşacaksak ve benim geriye dönme hakkım olacaksa, tamam. Ama tutuklandıysam konuşmaya gerek yok.





FBI Görevlisi 2: Evet, bugün tutuklandınız. Bir daha açıkça söylemem gerekirse, tutuklusunuz. Hakkınızda yasal işlem yapılacak ve yargıç önüne çıkacaksınız. Bunu iyice anlamanızı istiyorum. Kendinize yararı olacağına inanıyorsanız bizimle konuşabilirsiniz. Çünkü zaten bir kişi var elimizde bu soruşturmayla ilgili ve belki de bu şahıs sizin hakkınızda bize bilgi verdi. Ama konuşup konuşmamak sizin kararınız.





Atilla- Elinizden geleni yapın. Ben devlet memuruyum. Türk hükümeti durumu yakından takip edecektir.





FBI Görevlileri: Tamam.





Atilla- Ama bunun uluslararası ilişkilere büyük etkisi olacak. Biz buraya tahvil işi için geldik. Şimdi bu iş bozulacak. Benim için değil, ülke için de… Neyse, göreceğiz.





FBI Görevlisi 2: Aynı şeyi Rıza için söylemek mümkün.





Atilla- Rıza farklı bir durum. Rıza ile beni karşılaştıramazsınız.





FBI Görevlisi 2: Haklarınızı biliyorsunuz değil mi? Biliyorsanız, lütfen bildiğinize dair ilgili paragrafı parafe eder misiniz?





Atilla- Evet, sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum.





FBI Görevlisi 2: Şimdi işlemlere başlamamız gerekiyor. Parmak izlerinizi alacağız, fotoğrafınız çekilecek, kimlik tespiti yapacağız, formları dolduracağız. Kusura bakmayın bu uzun sürecek bir süreç. Ama en kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Sonra da sizi görevliler federal hapishaneye götürecek.





Atilla- Bu yasal değil!





FBI Görevlisi 2: Pardon?





Atilla- Bu yasal değil!





FBI Görevlisi 2: Tamamen yasal. Bir Amerikan yargıcı Amerika’daki yasaları çiğnediğinize dair deliller üzerine hakkınızda tutuklama kararı çıkardı.





FBI Görevlisi 1: Şu iki soruyu okuyup, anlıyorsanız lütfen imzalayın. Soruları cevaplamak istemiyorsanız – bu sizin hakkınız - o bölümü boş bırakın, aşağıyı imzalayın.





FBI Görevlisi 2: Şimdi yasal işlemlere başlayacağız ve bunu elimizden gelen en iyi şekilde yapacağız. Üzerinizi aramışlar mıydı? Şimdi bu kez, biraz daha ayrıntılı arama yapacağız.





Atilla- Arkadaşlarıma haber verebilir miyim? Siz haber verebilir misiniz?





FBI Görevlisi 2: Ne yapılması gerekiyorsa biz yapacağız.





Atilla- Çünkü tahvil işini iptal etmemiz gerekecek. Bu durumda başka şeylere yol açabilir.





FBI Görevlisi 2: Bu bizim sorunumuz değil. Şu anda bizim işimiz hakkınızda yasal işlem yapmak.