Trabzon’da ‘Kürdistan’ yazılı atkı giyen turiste linç girişimi

Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı Irak Kürdistan Bölgesi’nden (IKB) Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’e gelen turistler, Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çektirmek isterken çevredekilerin linç girişimine uğradı.





Yerel basında yer alan haberde turist kafilesinden bir kişinin Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çektirmek istediği ancak çevredekilerin tepki göstererek turistlere saldırdığı belirtiliyor.





Linç girişimine dönüşen saldırıda videoyu çeken kişinin de hakaret ve küfür ettiği duyuluyor.





Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle insanların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.





Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan 9 turistin gözaltına alındığını duyurdu.





Valilik, şu açıklamayı yaptı:





"İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır.”





Sınır dışı ediliyorlar





Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da turistlerin sınır dışı edildiğini açıkladı:





"Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi."





(Independent Türkçe)



