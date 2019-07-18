Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor /18 Temmuz 2019 23:52

ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginlikler artarken Suudi Arabistan'a 500 asker daha göndermeye hazırlanıyor.

CNN'in iki savunma kaynağına dayandırdığı haberine göre Riyad yakınlarında Prens Sultan Hava Üssüne konuşlandırılmak üzere 500 asker gönderilecek. Kaynaklar, üsteki kalkış pisti ve hangarların geliştirimesinin yanısıra bir Patriot bataryasının yerleştirilmesine hazırlık yapmak üzere küçük bir grup ve destek personelinin halihazırda gönderilmiş olduğunu belirtti.

İran'la ilişklilerin gerilmesinin ardından Washington yönetimi bölgedeki askeri varlığını arttırırken özellikle İran füzelerinin hedef almakta zorlanacağı hesaplanan bu üssü tercih etti.

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan ve ABD daha da özelinde Amerikan Kongresi arasında sorunlar çıkmış olsa da Başkan Donald Trump Suudi Arabistan'ı İran saldırılarına karşı koruma konusunda kararlı olduklarını açıklamıştı.

Washington yönetimi geçtiğimiz ay Ortadoğu'ya bin asker gönderileceğini açıklamış ama hangi ülkelere yerleştirileceği detayını vermemişti.

Suudi Arabistan'a gönderilen askerlerle ilgili Kongre'ye resmi bilgilendirme yapılmadı ama bir yetkili kongre üyelerine resmi olmayan kanallardan bilgilendirme yapıldığını belirtti.
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