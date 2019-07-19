Erbil Emniyeti, Türk diplomata saldırı düzenleyenlerden birinin fotoğrafını yayınladı

Iraklı yetkili makamlar, Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Erbil emniyet yetkilileri saldırıyı gerçekleştirenler birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı “Mazlum Dağ” olduğunu ve arandığını açıkladı. 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı da ifade edildi.













Dün öğlen saatlerinde Erbil’in merkezindeki bir restorana düzenlenen silahlı bir Türk diplomat ile 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.