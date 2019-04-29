Samanyolu Haber /Dünya / Trablus'u hedef alan saldırılarda savaş uçakları da kullanılıyor /29 Nisan 2019 22:29

Trablus'u hedef alan saldırılarda savaş uçakları da kullanılıyor

Libya'nın doğusunda liderliğini General Halife Hafter'in yaptığı ve kendilerine Libya Ulusal Ordusu ismini veren askeri grubun, başkent Trablus'a ilerleyişi sürüyor.

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Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Hafter, komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na Nisan ayı başında, başkent Trablus'u ele geçirme emri vermişti.

BBC Arapça Servisi'nden Feras Kilani, Trablus'un hemen dışında devam eden savaş uçağı destekli bu saldırıyı izledi.

Trablus'ta bulunan, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, uzun süredir ilk kez ittifak halinde hareket ediyor.

"CIA bağlantıları" ile şüphe yaratan Hafter, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hem yükselişinin, hem de düşüşünün arkasındaki isimdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır'ın desteklediği Hafter, başkenti almanın Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesiyle derinleşen krizin sonunu getireceğini düşünüyordu. (BBC Türkçe)
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